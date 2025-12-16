Кения купила израильскую систему ПВО

Вооруженные силы Кении получат израильскую систему ПВО/ПРО SPYDER производства оборонного концерна "Рафаэль". Стоимость сделки – 26 миллионов долларов, срок поставки – 2026 год.

Как сообщает World Defense News, сделка была заключена на уровне правительств. В рамках сделки Израиль предоставит Кении ссуду в размере стоимости контракта (то есть платеж будет осуществляться в рассрочку).

По словам представителей министерства обороны в Найроби, закупка систем ПВО предназначена для противостояния угрозам ассиметричной войны со стороны "Аш-Шабаба" и группировок, действующих с территории Сомали, которые начали использовать дроны и барражирующие боеприпасы.