16 декабря 2025
Экономика

Кения купила израильскую систему ПВО

Африка
Оборонка
время публикации: 16 декабря 2025 г., 09:35
AP Photo/Joseph Nair

Вооруженные силы Кении получат израильскую систему ПВО/ПРО SPYDER производства оборонного концерна "Рафаэль". Стоимость сделки – 26 миллионов долларов, срок поставки – 2026 год.

Как сообщает World Defense News, сделка была заключена на уровне правительств. В рамках сделки Израиль предоставит Кении ссуду в размере стоимости контракта (то есть платеж будет осуществляться в рассрочку).

По словам представителей министерства обороны в Найроби, закупка систем ПВО предназначена для противостояния угрозам ассиметричной войны со стороны "Аш-Шабаба" и группировок, действующих с территории Сомали, которые начали использовать дроны и барражирующие боеприпасы.

Экономика
