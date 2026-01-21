"Калькалист": группа хайтекистов во главе с Раппопортом ведет переговоры о покупке 13-го канала

Как сообщает издание "Калькалист", группа предпринимателей из сферы высоких технологий, возглавляемая Асафом Раппопортом, основателем Wiz, ведет переговоры о приобретении "Решет" – 13-го израильского телеканала.

Согласно публикации, нынешний владелец контрольного пакета Лен Блаватник заинтересован в том, чтобы передать контроль над каналом, оставив небольшой пакет акций.

В окружении предпринимателей заявляют, что после впечатляющих "экзитов" они видят потенциал создания общеизраильского новостного канала, который будет действовать независимо и избегая конфликта интересов. В ближайшие три года инвесторы намерены вложить в него 100 миллионов долларов.

Среди других потенциальных покупателей называются имена основателя компании Palo Alto Нира Цука, который уже подписал необязывающее соглашение о намерениях на сумму 70-90 миллионов долларов, владельца HOT Патрика Драи. Еще один претендент – организованная гендиректором канала Эмилиано Калемзюком группа американских евангелистов.