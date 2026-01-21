x
21 января 2026
21 января 2026
Экономика

Антимонопольное управление оштрафовало "Шуферсаль" за сокрытие информации

время публикации: 21 января 2026 г., 21:21 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 21:21
Антимонопольное управление оштрафовало "Шуферсаль" за сокрытие информации
Miriam Alster/FLASH90

Антимонопольное управление наложило на торговую сеть "Шуферсаль" штраф в размере 8,09 млн шекелей за сокрытие затребованных управлением данных.

Требование о предоставлении данных было направлено сети в рамках исследования, целью которого является изучение структуры затрат и цен в пищевой отрасли Израиля.

Информация, переданная "Шуферсалем", не включала требуемые данные. Несмотря на неоднократные обращения, руководство сети настаивало на том, что запрашиваемая информация отсутствует, однако в итоге выяснилось, что данные существуют.

