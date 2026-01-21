Трамп выступил в Давосе: критика Европы, статус Гренландии и "Совет мира"

Президент США Дональд Трамп выступил 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давос. Его речь, которая была посвящена экономике, глобальной безопасности и отношениям США с союзниками, вызвала широкий резонанс.

В начале выступления Трамп заявил, что, по его мнению, Европа "движется не в том направлении", и раскритиковал существующую модель глобализации. Он вновь противопоставил ей курс "Америка прежде всего", подчеркнув, что администрация США сосредоточена на защите национальных интересов, укреплении внутреннего производства и снижении зависимости от внешних рынков.

Американский президент отметил, что приоритетами его второго срока остаются борьба с инфляцией, рост реальных доходов населения и повышение доступности жилья. По словам Трампа, США должны "перестать субсидировать чужие экономики" и сосредоточиться на собственной устойчивости, даже если это приводит к напряженности в торговых отношениях с партнерами.

Значительную часть внимания Трамп уделил теме Гренландии. Он заявил, что США не намерены применять военную силу для установления контроля над островом, хотя и подчеркнул, что Вашингтон располагает такой возможностью. "Я не собираюсь этого делать", – сказал Трамп, добавив, что интерес США к Гренландии продиктован прежде всего соображениями стратегической и международной безопасности. При этом он упомянул и редкоземельные ресурсы региона, отметив, что вопрос выходит далеко за рамки экономики.

Трамп также сообщил, что намерен добиваться "немедленных и серьезных переговоров" по будущему статусу Гренландии, не уточняя, в каком именно формате они могут пройти. Эти слова вызвали настороженную реакцию среди европейских участников форума.

В ходе выступления президент США вновь резко высказался в адрес союзников по NATO, заявив, что многие из них не выполняют своих обязательств и перекладывают бремя безопасности на Вашингтон. По его словам, США больше не намерены "платить за безопасность тех, кто может позволить себе защищаться сам".

Отдельно Трамп упомянул свою инициативу по созданию "Совета мира" – новой международной структуры, которая, по его замыслу, должна заняться послевоенным управлением и восстановлением сектора Газы. Он подчеркнул, что нынешние международные институты "не справляются с реальностью", и США готовы предложить альтернативный формат.

Выступление Трампа стало одной из центральных тем Давоса-2026. Его заявления вызвали неоднозначную реакцию – от поддержки со стороны части бизнес-сообщества до жесткой критики со стороны европейских политиков, увидевших в речи президента США угрозу дальнейшей эскалации трансатлантических разногласий.