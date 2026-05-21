UBS: Банк Израиля вмешается на уровне 2,8 шекеля за доллар

Швейцарский инвестиционный банк UBS опубликовал специальный обзор об израильской экономике и шекелей, в котором спрогнозировал вмешательство Банка Израиля в валютные торги только когда израильская валюта приблизится к отметке 2,8 шекеля за доллар.

По мнению аналитиков UBS, этот обменный курс способен опустить инфляцию ниже нижней границы целевого диапазона ценовой стабильности (1%).

В UBS предполагают, что регулятор предпочтёт сначала продолжить снижение ставки, прежде чем прибегать к масштабным валютным интервенциям. По прогнозу банка, ставка может быть снижена дважды подряд – на следующей неделе и в июле – до уровня 3,5%. При этом UBS не исключает сценария, при котором Банк Израиля задействует оба инструмента одновременно: снижение ставки для поддержки экономической активности и скупку долларов для предотвращения чрезмерного падения инфляции.

Обзор фиксирует резкий разворот в израильском макроэкономическом нарративе: если около двух лет назад Банк Израиля боролся с высокой инфляцией и резкой девальвацией шекеля, то сейчас главной угрозой становится уже слишком низкая инфляция как следствие укрепления национальной валюты.

В UBS не склонны объяснять укрепление шекеля фундаментальными макроэкономическими показателями Израиля. По мнению аналитиков банка, речь идет об аномальных потоках капитала. Два ключевых фактора подтолкнули шекель вверх: резкий рост валютного хеджирования со стороны израильских институциональных инвесторов и мегасделка Google-Wiz на 32 млрд долларов.