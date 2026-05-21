x
21 мая 2026
|
последняя новость: 12:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
21 мая 2026
|
21 мая 2026
|
последняя новость: 12:01
21 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Посол США: Бен-Гвир предал достоинство израильского народа

Газа
США
Итамар Бен-Гвир
Испания
Израиль
время публикации: 21 мая 2026 г., 12:01 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 12:08
Посол США: Бен-Гвир предал достоинство израильского народа
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Опубликованное министром внутренней безопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром видео, на котором он унижает задержанных участников "флотилии Сумуда", вызвало огромное возмущение во всем мире.

Посол США в Израиле Майк Хакаби опубликовал в социальных сетях пост с резкой критикой члена правительства. "Флотилия была глупым трюком, но Бен-Гвир предал достоинство своего народа", – написал он.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что попросит Европейский Союз ввести санкции против министра внутренней безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира за глумление над активистами "флотилии Сумуда".

"В сентябре я сообщил, что этому члену израильского правительства будет запрещен въезд в Испанию. Теперь мы предложим Брюсселю немедленно ввести против него европейские санкции. Такое поведение неприемлемо, мы не потерпим издевательств над нашими гражданами", – написал он.

Напомним, что видео министр с израильским флагом в руках стоит над связанными и стоящими на четвереньках активистами и выкрикивает: "Добро пожаловать в Израиль, мы здесь хозяева! Каникулы закончились!". Одной из задержанных, закричавшей "Свободу Палестине", наносится удар.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что, хотя Израиль "вправе препятствовать тому, чтобы провокационные флотилии пособников террора ХАМАСа входили в наши территориальные воды", действия министра Бен-Гвира в отношении задержанных "не соответствуют ценностям и нормам Израиля".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 мая 2026

Нетаниягу осудил поведение Бен-Гвира по отношению к задержанным активистам флотилии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 мая 2026

Видео Бен-Гвира с задержанными участниками флотилии вызвало дипломатический скандал