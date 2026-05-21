Посол США: Бен-Гвир предал достоинство израильского народа

Опубликованное министром внутренней безопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром видео, на котором он унижает задержанных участников "флотилии Сумуда", вызвало огромное возмущение во всем мире.

Посол США в Израиле Майк Хакаби опубликовал в социальных сетях пост с резкой критикой члена правительства. "Флотилия была глупым трюком, но Бен-Гвир предал достоинство своего народа", – написал он.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что попросит Европейский Союз ввести санкции против министра внутренней безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира за глумление над активистами "флотилии Сумуда".

"В сентябре я сообщил, что этому члену израильского правительства будет запрещен въезд в Испанию. Теперь мы предложим Брюсселю немедленно ввести против него европейские санкции. Такое поведение неприемлемо, мы не потерпим издевательств над нашими гражданами", – написал он.

Напомним, что видео министр с израильским флагом в руках стоит над связанными и стоящими на четвереньках активистами и выкрикивает: "Добро пожаловать в Израиль, мы здесь хозяева! Каникулы закончились!". Одной из задержанных, закричавшей "Свободу Палестине", наносится удар.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что, хотя Израиль "вправе препятствовать тому, чтобы провокационные флотилии пособников террора ХАМАСа входили в наши территориальные воды", действия министра Бен-Гвира в отношении задержанных "не соответствуют ценностям и нормам Израиля".