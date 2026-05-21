21 мая 2026
последняя новость: 12:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Сеть одежды и товаров для дома Fox вводит плату за пакеты

время публикации: 21 мая 2026 г., 10:53 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 10:53
Сеть одежды и товаров для дома Fox вводит плату за пакеты
Nati Shohat/FLASH90

Сеть магазинов одежды и товаров для дома Fox объявила об изменении политики упаковки в своих магазинах "в рамках общенациональных усилий по сокращению использования одноразовых пластиковых пакетов".

Бумажный пакет в магазинах сети будет стоить 1 шекель, а многоразовая тканевая сумка – 2 шекеля. Пока новая политика введена не во всех магазинах – в части из них пластиковые пакеты по-прежнему выдают бесплатно, однако сеть сообщила, что речь идет о постепенном процессе, который в ближайшее время охватит все её филиалы по всей стране.

«Бренд Fox работает над сокращением и полным отказом от использования одноразовых полиэтиленовых пакетов в рамках мировой тенденции и из стремления сохранить окружающую среду и снизить уровень загрязнения», - говорится официальном сообщении пресс-службы.

