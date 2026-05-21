МИД Египта: открытие посольства Сомалиленда в Иерусалиме – нарушение международного права

Египет выступил с резким осуждением планов Сомалиленда открыть посольство в Иерусалиме. "Это грубое нарушение международного права и соответствующих резолюций ООН, затрагивающее юридический и исторический статус города", – говорится в заявлении министерства иностранных дел.

"Египет полностью отвергает любые односторонние действия, призванные создать в Иерусалиме незаконную реальность и наделяющие легитимностью образования или договоренности, противоречащие международному праву. Восточный Иерусалим – это оккупированная в 1967 году палестинская земля, и любые попытки изменить статус города лишены юридической силы", – заявляет МИД.

Ведомство также выступает в поддержку территориальной целостности и суверенитета Сомали, называя "Сомалиленд" непризнанным отколовшимся регионом.