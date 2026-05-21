x
21 мая 2026
|
последняя новость: 13:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
21 мая 2026
|
21 мая 2026
|
последняя новость: 13:41
21 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

МИД Египта: открытие посольства Сомалиленда в Иерусалиме – нарушение международного права

Израиль
Африка
Иерусалим
Египет
время публикации: 21 мая 2026 г., 12:23 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 12:28
Президент Израиля Исаак Герцог с первым послом Сомалиленда в Израиле доктором Мохамедом Хаги
Yonatan Sindel/Flash90

Египет выступил с резким осуждением планов Сомалиленда открыть посольство в Иерусалиме. "Это грубое нарушение международного права и соответствующих резолюций ООН, затрагивающее юридический и исторический статус города", – говорится в заявлении министерства иностранных дел.

"Египет полностью отвергает любые односторонние действия, призванные создать в Иерусалиме незаконную реальность и наделяющие легитимностью образования или договоренности, противоречащие международному праву. Восточный Иерусалим – это оккупированная в 1967 году палестинская земля, и любые попытки изменить статус города лишены юридической силы", – заявляет МИД.

Ведомство также выступает в поддержку территориальной целостности и суверенитета Сомали, называя "Сомалиленд" непризнанным отколовшимся регионом.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 марта 2026

ЦАХАЛ рассматривает возможность создания базы в Сомалиленде для борьбы с хуситами
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 января 2026

Министр обороны Сомали: "Мы получили подтверждение планов трансфера палестинцев в Сомалиденд"