Завершена прокладка электрокабеля между Саудовской Аравией и Египтом

Правительство Египта объявило о завершении работ по прокладке кабелей, соединяющих энергосистему страны с электросетями Саудовской Аравии.

Согласно министру энергетики Египта Махмуду Исмату, первая фаза, мощностью 1500 мегаватт, будет введена в строй в первую неделю января 2026 года, вторая -, которая доведет общую мощность до 3000 мегаватт, будет запущена через несколько месяцев.

Официальные источники подтверждают, что сейчас идет поэтапное нагрузочное тестирование проекта.

Ввод международного кабеля в строй повысит стабильность энергосистем обеих стран в пиковые периоды.

Египетско-саудовский энергомост - крупнейший проект межсетевого соединения на Ближнем Востоке общей стоимостью около 1,8 млрд долларов. Он протянулся более чем на 1350 км и включает подводный участок через залив Акабы.