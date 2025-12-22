x
22 декабря 2025
Завершена прокладка электрокабеля между Саудовской Аравией и Египтом

время публикации: 22 декабря 2025 г., 15:37
Завершена прокладка электрокабеля между Саудовской Аравией и Египтом
Правительство Египта объявило о завершении работ по прокладке кабелей, соединяющих энергосистему страны с электросетями Саудовской Аравии.

Согласно министру энергетики Египта Махмуду Исмату, первая фаза, мощностью 1500 мегаватт, будет введена в строй в первую неделю января 2026 года, вторая -, которая доведет общую мощность до 3000 мегаватт, будет запущена через несколько месяцев.

Официальные источники подтверждают, что сейчас идет поэтапное нагрузочное тестирование проекта.

Ввод международного кабеля в строй повысит стабильность энергосистем обеих стран в пиковые периоды.

Египетско-саудовский энергомост - крупнейший проект межсетевого соединения на Ближнем Востоке общей стоимостью около 1,8 млрд долларов. Он протянулся более чем на 1350 км и включает подводный участок через залив Акабы.

