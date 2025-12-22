12-й канал ИТВ: в последние недели резко вырос оборот поддельных 100-шекелевых купюр
время публикации: 22 декабря 2025 г., 14:37 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 14:37
По данным полиции Израиля, в последние недели в стране активно распространяются поддельные банкноты номиналом 100 шекелей, отличающиеся высоким качеством.
Основной район распространения – отели Мертвого моря, Эйлат, Беэр-Шева, Арад, Бней-Брак и Тель-Авив, сообщает 12-й канал ИТВ.
По свидетельству предпринимателей, фальшивка не выявляется с помощью специальных маркеров.
