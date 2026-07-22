Израильская компания возглавила рейтинг фудтек-предприятий журнала TIME за 2026 год

Журнал TIME совместно с компанией маркетинговых данных Statista опубликовал рейтинг ведущих мировых компаний в сфере зеленых технологий за 2026 год.

Израильская компания Redefine Meat, лидер направления "нового мяса" в Израиле и Европе, заняла первое место среди компаний пищевых технологий и 22-е место среди 250 компаний со всего мира.

Рейтинг, который публикуется уже второй год, представляет компании, разрабатывающие зеленые технологии, продукты и услуги, помогающие снизить воздействие деятельности человека на окружающую среду.

В этом году особый акцент был сделан на эффективных, доказавших свою состоятельность и масштабируемых решениях в области устойчивого развития.

Компания Redefine Meat вошла в верхнюю часть рейтинга благодаря технологии производства "нового мяса" на растительной основе премиального качества. Продукция компании позволяет значительно снизить углеродный след, потребление воды и использование земли по сравнению с мясом животного происхождения – и все это без ущерба для вкуса, текстуры и потребительских впечатлений.