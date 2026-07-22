Израильтяне сократили потребление продуктов питания во втором квартале 2026 года

Согласно данным компании StoreNext, во втором квартале 2026 года продажи продуктов питания и гигиены и товаров для дома в Израиле снизились на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 16 миллиардов шекелей. С учетом инфляции снижение 3,6%.

Если брать только продукты питания, снижение потребления с учетом инфляции составило 3,8% за последний год и 4,5% за последние два года.

Следует отметить, что частично резкое снижение этого года связано с праздником Песах - закупки к нему на этот раз пришлись не на второй, а на первый квартал, а также с операцией "Рык льва", начавшейся в последний день февраля и продолжавшейся 40 дней, в течение которых была закрыта система общественного питания на предприятиях и в учебных заведениях, что усилило потребление домохозяйств.

В отчетах за первый квартал крупные сети показали резкий рост продаж, достигший двузначных показателей. Так, например, сеть "Йохananoв" показала скачок сопоставимых продаж на 14,9% (в магазинах, работавших также в первом квартале прошлого года). "Рами Леви Шивук ха-Шикма" показала рост сопоставимых продаж на 8,75%, тогда как "Шуферсаль", пять кварталов подряд фиксировавшая снижение продаж, показала рост сопоставимых продаж на 3,7%.