США и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома

США и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в области гражданской атомной энергетики, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с документом. Соглашение подписали министр энергетики США Крис Райт и его саудовский коллега, принц Абдель Азиз бин Салман.

Документ, заключенный в соответствии с разделом 123 американского закона об атомной энергии, позволит компаниям из США участвовать в создании саудовской ядерной энергетической отрасли. Предполагается, что соглашение будет действовать 30 лет и откроет американским компаниям доступ к проектам стоимостью в десятки миллиардов долларов.

По данным Reuters, соглашение не содержит наиболее жестких ограничений, которые Вашингтон включал в некоторые предыдущие договоры. В частности, Эр-Рияд не взял на себя обязательство отказаться от обогащения урана и переработки отработанного ядерного топлива. В документ также не включен дополнительный протокол МАГАТЭ, предусматривающий расширенные инспекции. При этом соглашение само по себе не предусматривает передачи Саудовской Аравии технологий обогащения урана.

Теперь администрация президента Дональда Трампа намерена направить соглашение на рассмотрение Конгресса. После этого начнется 90-дневный период, в течение которого законодатели смогут попытаться заблокировать его совместной резолюцией. Противники сделки опасаются, что отсутствие жестких гарантий нераспространения может способствовать гонке ядерных технологий на Ближнем Востоке.