Науру станет 10-й страной, открывшей посольство в Иерусалиме

Кабинет министров Республики Науру принял решение открыть посольство в Израиле, которое разместится в Иерусалиме. Науру станет десятой страной, открывшей свое посольство в столице Израиля. На прошлой неделе глава МИД Гидеон Саар согласовал аналогичное решение и с будущим министром иностранных дел Колумбии.

Это решение стало результатом договоренностей, достигнутых министром иностранных дел Гидеоном Сааром и Лайонелом Энгимеа, вице-президентом, а также министром иностранных дел, торговли и юстиции Науру, в ходе их встречи в Фиджи в прошлом месяце. Саар встретился с ним во время визита Энгимеа в Фиджи по случаю открытия израильского посольства в этой стране. Вчера вице-президент официально уведомил главу МИД Израиля о принятом решении.

Посольство Науру в Иерусалиме, которое откроется в ближайшие месяцы, станет десятым дипломатическим представительством в столице и уже пятым, открывающимся в Иерусалиме за время пребывания Гидеона Саара на посту министра иностранных дел.

Науру является одним из наиболее последовательных сторонников Израиля на арене ООН. В частности, государство направило официальную позицию в пользу Израиля в рамках иска против него в Международном суде ООН в Гааге. Науру признала Иерусалим столицей Израиля еще в 2019 году.

Науру – островное государство, входящее в группу микронезийских стран в северной части Тихого океана (наряду с Маршалловыми Островами, Микронезией, Палау и Кирибати). Оно расположено в нескольких километрах к югу от экватора.