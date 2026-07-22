Минобороны Израиля делает ставку на крылатые ракеты

Управление по исследованиям, разработке вооружений и технологической инфраструктуры (МАФАТ) при министерстве обороны Израиля ведет штабную проработку по изучению закупки крылатых ракет.

В рамках штабной проработки рассматривается возможность закупки крылатых ракет большой дальности, которые будут дешевле продукции крупных оружейных концернов и которые можно будет производить быстро и в больших количествах, сообщает The Marker.

Инвестиции в оснащение крылатыми ракетами большой дальности могут означать сдвиг в израильском стратегическом мышлении, который будет включать опору на такие ракеты в будущей войне вместо боевой авиации.

Данный шаг также вписывается в политику уменьшения зависимости от США в плане вооружений.

Крылатые ракеты летят не по баллистической, а по горизонтальной траектории, при этом маневрируя согласно маршруту, заранее заданному в соответствии с рельефом местности.

В Израиле уже сегодня производится несколько типов крылатых ракет, такие как "Далила" (IMI), "Габриэль-5" (IAI), Wind Demon (IAI), Sea Breaker ("Рафаэль"), однако их дальность ограничивается несколькими сотнями километров.

При этом, если американский Tomahawk стоит 2,4 миллиона долларов, в МАФАТе ищут решения, которые позволят снизить цену отдельной ракеты до района 100 тысяч долларов, отмечают в издании.

Опыт российско-украинской войны показал, что нельзя опираться на идеальные, но слишком дорогие ракеты. Они должны быть достаточно хорошими, но дешевыми и с возможностью быстрого масштабирования производства.

Следует отметить, что в Пентагоне пришли к такому же выводу. Военно-воздушные силы США намерены в течение пяти лет закупить около 28 тысяч недорогих крылатых ракет общей стоимостью 12,6 млрд долларов. Программа Family of Affordable Mass Missiles (FAMM) должна обеспечить Пентагон массово производимыми средствами дальнего удара для ведения продолжительных войн с технологически развитыми противниками.

Новая стратегия предполагает дополнить дорогие высокоточные ракеты большим количеством более простых боеприпасов, которые можно производить быстрее и применять для перегрузки противовоздушной обороны противника. При этом недорогие ракеты не должны полностью заменить системы высшего класса: ограничения по дальности, точности, устойчивости к помехам и интеграции с существующими платформами еще предстоит оценить в ходе испытаний.