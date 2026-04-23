В Иудее и Самарии устанавливают шесть новых сотовых вышек для улучшения мобильного покрытия

По завершении масштабных инфраструктурных работ на территории Иудеи и Самарии, проведенных в последние месяцы, Гражданская администрация сообщила о завершении монтажа шести новых сотовых вышек.

Вышки обеспечат существенное улучшение мобильного покрытия на основных трассах и в населенных пунктах, тем самым не только улучшив качество жизни, но и укрепив безопасность действующих в Иудее и Самарии служб безопасности и жителей региона.

Новые сотовые вышки размещены на трассах 60, 90, 55 и 446, а также в населенных пунктах Кдумим и Маале-Адумим. На этом улучшения связи не закончатся: в ближайшие месяцы планируется установка еще 16 вышек, а на следующем этапе – еще 27, с целью "кардинально изменить" ситуацию в сфере связи в регионе.

Ожидается, что после введения новых сотовых вышек в строй существенно улучшится качество связи в районе поселка Мицпе-Ишай, шоссе 55 и перекрестка Джат, в южной части Кдумим, в расположении бригады Эфраим, в Маале-Адумим (район 06), по дороге к поселку Кидар, районе поселения Альмог и Мицпе-Йерихо, а также в районе поселка Брухин.