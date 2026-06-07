Израиль подвергся ракетному обстрелу из Ирана

Не менее десяти баллистических ракет были запущены из Ирана в сторону израильской территории после того, как Иран предупредил о намерении "ответить" на удар по Бейруту.

Сигналы тревоги звучали на севере страны – от границы с Ливаном до Кейсарии. Первый сигнал тревоги прозвучал в 22:04, последний – в 22:34.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что все ракеты были успешно перехвачены системами ПВО.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что не получала сообщений о раненых в результате обстрела. Парамедики оказали помощь нескольким людям, получившим травмы по дороге в бомбоубежище. В больницу РАМБАМ доставлена 79-летняя женщина в тяжелом состоянии, ударившаяся при падении головой.

Министерство просвещения объявило об отмене 8 июня занятий по всей стране. Также по всей стране действует указание – находиться рядом с бомбоубежищами.

Управление аэропортов сообщило, что аэропорт "Бен Гурион" продолжает работать в обычном режиме. Вместе с тем проводится совещание по оценке ситуации с участием министра транспорта. Аэропорт готов к закрытию воздушного пространства в случае расширения зоны обстрела.

7 июня впервые после вступления в силу договоренностей о прекращении огня в Ливане ЦАХАЛ атаковал цели в Дахии, южном пригороде Бейрута, в ответ на ракетный обстрел израильской территории. Согласно сообщениям в СМИ, удар по Бейруту был согласован с США.

Иран предупредил Израиль о последующем ответном ударе. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что "США и Израиль своими действиями продемонстрировали, что понимают только язык силы". В своем блоге в соцсети Х Галибаф написал: "Морская блокада Ирана и то, что США дали зеленый свет (для ударов по Ливану – прим. редакции) сионистскому режиму, превращают американские и израильские базы и активы в регионе в законные цели".