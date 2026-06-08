Иранские СМИ: Тегеран начнет боевые действия, если израильтяне ответят

Иранское информационное агентство "Тасним" цитирует "военный источник", который утверждает, что "соответствующее количество иранских ракет готово к немедленному запуску по более широкому списку целей в Израиле, если Израиль ответит Ирану".

В сообщении отмечается, что "Иран готов начать полномасштабные боевые действия, если израильтяне ответят".