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Ближний Восток

Иранские СМИ: Тегеран начнет боевые действия, если израильтяне ответят

Война с Ираном
Иран
время публикации: 08 июня 2026 г., 00:07 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 00:07
Иранские СМИ: Тегеран начнет боевые действия, если израильтяне ответят
AP Photo/Vahid Salemi

Иранское информационное агентство "Тасним" цитирует "военный источник", который утверждает, что "соответствующее количество иранских ракет готово к немедленному запуску по более широкому списку целей в Израиле, если Израиль ответит Ирану".

В сообщении отмечается, что "Иран готов начать полномасштабные боевые действия, если израильтяне ответят".

Ближний Восток
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