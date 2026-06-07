Трамп: "Я позвоню Нетаниягу и попрошу не отвечать Ирану"

В интервью изданию Axios Дональд Трамп заявил, что он намерен позвонить Нетаниягу и попросить, чтобы Израиль не наносил ответный удар по Ирану.

"Я звоню Биби прямо сейчас и скажу ему не отвечать. Каждый получил свое: Израиль нанес удар, Иран нанес удар. Нам не нужен еще один удар", – сказал Трамп в беседе с журналистом Бараком Равидом. Слова американского президента цитируют ведущие израильские СМИ.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал последние события на Ближнем Востоке также в интервью Fox News. Он заявил, что до эскалации существовала возможность подписать соглашение с Ираном уже в ближайшие дни.

"Я бы сказал, что соглашение было бы подписано в понедельник, вторник или среду. Но потом произошло это..." – сказал он, добавив, что он недоволен сегодняшним ударом Израиля по Бейруту.