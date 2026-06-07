Пресс-секретарь ЦАХАЛа: "Мы готовы к возможному возобновлению ракетных обстрелов"

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин на брифинге заявил, что начальник Генштаба Эяль Замир утверждает план дальнейших действий в связи с ракетным обстрелом из Ирана.

"Иранский режим совершил серьезную ошибку, вновь избрав террор. Иран пытается изменить правила игры, но мы этого не допустим", – заявил он. И добавил, что готовы к тому, что ракетные обстрелы могут продолжиться. Системы ПВО развернуты по всей стране.