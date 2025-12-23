Украина – на втором месте в Европе по количеству работников для израильского хайтека

В то время, как в Израиле в последние три года наблюдается стагнация количества работников сектора высоких технологий, количество работников европейских филиалов израильских хайтек-компаний стабильно растет на 5% в год.

Согласно отчету, подготовленному консалтинговой фирмой KPMG, швейцарским венчурным фондом Planven и израильским центром Европейского института инноваций и технологий (EIT Hub Israel), на начало 2025 года в филиалах израильских хайтек-компаний в странах Европы работали около 30 тысяч сотрудников, из которых около 12 тысяч – разработчики.

Крупнейшим хабом израильских хайтек-компаний в Европе является Великобритания, где работают около 6 700 человек. На втором месте Украина с 2 600 сотрудниками, которых израильские компании продолжают нанимать, несмотря на затяжную войну с Россией. Далее следуют Германия (2 100 сотрудников), Польша и Франция (примерно по 1 700), Испания (около 1 400), Нидерланды (около 1 000), Румыния (около 800), Болгария (около 570), Чехия (около 450), Португалия (около 400) и Литва (около 360).