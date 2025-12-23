x
23 декабря 2025
Экономика

ServiceNow покупает израильский стартап Armis Евгения Диброва и Надира Израэля за $7,5 млрд

время публикации: 23 декабря 2025 г., 19:57 | последнее обновление: 23 декабря 2025 г., 19:59
ServiceNow покупает израильский стартап Armis Евгения Диброва и Надира Израэля за $7,5 млрд
AP Photo/Mark Schiefelbein

Американская компания по управлению бизнес-процессами ServiceNow объявила сегодня о приобретении израильской компании кибербезопасности Armis.

Стоимость сделки - 7,75 млрд долларов наличными, что делает ее четвертым по величине "экзитом" в истории израильского хайтеке.

Как сообщает "Глобс", сделка также включает дополнительные выплаты для удержания сотрудников на общую сумму несколько сотен миллионов долларов.

Рыночная стоимость ServiceNow, предоставляющей программные платформы для управления и автоматизации корпоративных процессов, составляет около 180 миллиардов долларов. В последние годы компания расширяет сферу деятельности за пределы классических IT-областей в сферы управления рисками, информационной безопасности и управления критическими активами. Приобретение Armis вписывается в эту стратегию и знаменует первый значимый выход компании на израильский рынок.

Компания Armis была основана в 2015 году Евгением Дибровым и Надиром Израэлем, познакомившимися во время службы в подразделении военной разведки 81. Компания специализируется на защите критической инфраструктуры.

Среди клиентов компании - производственные предприятия, энергетические компании, авиакомпании, больницы и федеральные агентства США. Armis обслуживает десятки процентов компаний из списка Fortune 100, а также государственные и оборонные структуры.

