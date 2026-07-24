Верховный суд Израиля: украинские производители водки должны выплатить израильской компании $500 тыс

Верховный суд Израиля постановил, что украинские компании водки GSH Trademarks и Global Spirit Europe, которым принадлежат популярные бренды "Хортица" и "Мороша", должны выплатить 500 тысяч долларов израильскому дистрибьютору A.G.T.D.

Судьи Верховного суда отклонили без рассмотрения встречные апелляции, поданные обеими сторонами на решение Хайфского окружного суда и полностью утвердили его выводы.

Деловое сотрудничество между компаниями началось еще в 2005 году и успешно продолжалось около 14 лет. В 2017 году стороны подписали новое соглашение, согласно которому производители получали право немедленно прекратить сотрудничество, если израильский дистрибьютор нарушит его условия. В договоре также было установлено, что сторона, которая нарушит соглашение в одностороннем порядке, обязана будет выплатить заранее оцененную неустойку в размере 2 миллионов долларов.

В 2019 году производители объявили об одностороннем расторжении соглашения после проведенной ими проверки точек продаж в Израиле. В связи с этим шагом A.G.T.D подала иск о взыскании полной суммы неустойки в размере 2 миллионов долларов, в то время как украинские производители подали встречный иск с требованием компенсации в размере 1,5 миллиона шекелей.

Судья Хайфского окружного суда Ибрагим Булос, проанализировав дело, постановил, что обязательство A.G.T.D по маркетингу и дистрибуции брендов представляет собой лишь "обязательство максимального старания", а не обязательство результата, и что A.G.T.D действительно существенно нарушила это обязательство.

Вместе с тем судья занял жесткую позицию и в отношении производителей, установив, что они расторгли соглашение неправомерно, не предоставив A.G.T.D разумной отсрочки для устранения недостатков – тем самым сами нарушив договор.

С учетом всего этого судья постановил, что производители были обязаны выплатить A.G.T.D лишь четверть от суммы неустойки – 500 тысяч долларов.

Обе стороны отказались смириться с этим решением и подали апелляции в Верховный суд. Производители утверждали, что речь идет об обязательстве результата, а не старания, что A.G.T.D вообще не занималась продвижением бренда "Мороша", и что было дистрибьютору было сделано множество предварительных предупреждений.

В свою очередь, компания A.G.T.D утверждала, что сотрудничество было расторгнуто лишь потому, что она отказалась трудоустроить сына контролирующего акционера производителей, Евгения Черняка, и что производители уже вели параллельные переговоры о передаче франшизы другой стороне.

Судьи Ицхак Амит, Дафна Барак-Эрез и Халед Кабуб установили, что решение окружного суда надежно обосновано доказательствами и документами.