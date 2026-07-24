ЦАХАЛ сообщил о ликвидации террориста около Шхема

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации террориста, совершившего утром 24 июля нападение с применением огнестрельного оружия в районе Хават-Гилад в Самарии, недалеко от Шхема.

"Террорист был уничтожен сразу после совершения нападения, а силы ЦАХАЛа вернули украденное оружие", – сказано в сообщении армейской пресс-службы.

При этом по-прежнему блокированы арабская деревня Таль и выезды из Шхема. ЦАХАЛ преследует возможных сообщников террориста.