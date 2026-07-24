x
24 июля 2026
|
последняя новость: 11:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 июля 2026
|
24 июля 2026
|
последняя новость: 11:39
24 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Как легче перенести жаркие дни: рекомендации "Маген Давид Адом"

Мада
время публикации: 24 июля 2026 г., 11:17 | последнее обновление: 24 июля 2026 г., 11:37
Как легче перенести жаркие дни: рекомендации "Маген Давид Адом"
Пресс-служба МАДА

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" предупреждает, что в эти выходные в большинстве районов Израиля будет сильная и местами экстремальная жара, и призывает граждан соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать обезвоживания и теплового удара.

Заместитель генерального директора МАДА по медицинской части и службе крови доктор Рафаэль Струго отметил, что в условиях высоких температур, особенно после поста 9 ава, необходимо пить больше воды и избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами. Он также призвал не оставлять младенцев и маленьких детей в закрытом автомобиле даже на минуту и поддерживать связь с пожилыми родственниками, чтобы убедиться, что они не пострадали от жары.

МАДА рекомендует:

– выпивать не менее трех литров воды в день;

– по возможности не работать и не находиться на солнце в самые жаркие часы;

– не посещать пляжи в часы пиковой жары и купаться только на официальных пляжах в часы работы спасателей;

– перенести занятия спортом на вечер, когда жара спадает;

– уделять особое внимание пожилым людям, маленьким детям и людям с ограниченными возможностями;

– каждый раз, выходя из автомобиля, проверять заднее сиденье, чтобы убедиться, что в салоне не остались дети;

– по возможности держать домашних животных дома и обеспечивать их водой, а также оставлять миски с водой для уличных кошек и других животных.

В МАДА напоминают, что при признаках теплового удара или обезвоживания, таких как спутанность сознания, головокружение или нарушение сознания, пострадавшего необходимо перенести в тень и немедленно вызвать скорую помощь по телефону 101.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июля 2026

Прогноз погоды в Израиле на 24 июля: небольшой спад жары, малооблачно, высокие волны
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июля 2026

Прогноз погоды в Израиле на 23 июля: жарко, малооблачно