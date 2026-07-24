Moovit уволит 30% штата в рамках интеграции в Mobileye

Компания Moovit, обслуживающая одноименное приложение для общественного транспорта, будет интегрирована в материнскую компанию Mobileye.

Об этом сообщил уходящий в отставку генеральный директор и основатель Mobileye профессор Амнон Шаашуа.

В рамках запуска деятельности автономных такси (роботакси) Mobileye деятельность компаний будет объединена, а часть существующих сервисов Moovit будет упразднена.

Как сообщает "Калькалист", Moovit уволит около 30% сотрудников компании - то есть около 60 человек. Насколько известно, работа приложения общественного транспорта Moovit продолжится и после реорганизации.

Напомним, что в 2020 году корпорация Intel приобрела транспортное приложение Moovit за 915 миллионов долларов и включила его в состав купленной ею ранее компании Mobileye.

В апреле 2026 года сообщалось, что Mobileye выставляет Moovit на продажу по цене 300-400 миллионов долларов. Причина столь резкого снижения стоимости актива – неспособность Mobileye и Intel существенно улучшить финансовые показатели Moovit, которая продолжает оставаться сильно убыточным проектом. Кроме того, компаниям так и не удалось в полной мере реализовать стратегический синтез возможностей, лежавший в основе сделки.

На момент покупки одним из ключевых аргументов в пользу сделки была потребность Mobileye в огромных массивах данных для разработки систем автономного вождения, как для обучения алгоритмов и сенсоров, так и для сокращения необходимости будущих автомобилей «изучать» новые маршруты с нуля. Moovit обеспечивала необходимый слой данных через платформу, позволяющую пользователям планировать поездки на различных видах транспорта и оплачивать их в одном месте. Однако на практике эта ценность так и не конвертировалась в значимый источник выручки для Mobileye.