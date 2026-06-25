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Экономика

Из-за атак украинских БПЛА "Эль-Аль" приостанавливает полеты из Тель-Авива в Москву

Россия
Авиация
Война в России
El Al
время публикации: 25 июня 2026 г., 13:06 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 13:06
Из-за атак украинских БПЛА "Эль-Аль" приостанавливает полеты из Тель-Авива в Москву
Wikipedia.org. Фото: Aeroprints.com

Крупнейшая израильская авиакомпания "Эль-Аль" сообщила о временной приостановке рейсов между Тель-Авивом и Москвой на ближайшие дни в связи с ситуацией в сфере безопасности в России.

Как сообщает Times of Israel, решение принято в связи с развитием военных действий между Россией и Украиной, а также недавними авиационными инцидентами в регионе.

В компании заявили, что на следующей неделе проведут повторную оценку ситуации и примут решение о возобновлении полетов. Пассажиры будут уведомлены и получат альтернативные варианты в соответствии с действующим законодательством.

Ранее в среду президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные нанесли удары по нефтебазе в Краснодарском крае России и двум нефтеперерабатывающим заводам в районе Уфы, примерно в 1500 километрах от украинской границы.

Экономика
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