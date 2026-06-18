x
18 июня 2026
|
последняя новость: 12:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 июня 2026
|
18 июня 2026
|
последняя новость: 12:33
18 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

"Аэрофлот" отменил в Москве более 170 рейсов

Россия
Война в России
Авиация
время публикации: 18 июня 2026 г., 11:30 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 11:32
"Аэрофлот" отменил в Москве более 170 рейсов
AP Photo/Ivan Sekretarev

В связи с масштабным украинским ударом по Москве и Московской области "Аэрофлот" и его дочерняя авиакомпания "Россия" отменили уже больше 170 рейсов в направлении Москвы и из столицы, следует из данных онлайн-табло "Аэрофлота".

Как отмечает агентство "Интерфакс", в статусе отмененных на текущий момент числятся более 80 рейсов из Москвы и более 90 – в ее направлении. В статусе задержанных – более 50 и 60 соответственно.

Всего, судя по онлайн-табло, "Аэрофлот" и "Россия" планировали выполнить в четверг более 350 рейсов из Москвы и 370 – в столицу. Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево были эвакуированы в укрытия пассажиры, в том числе – уже совершившие посадку в самолеты.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 июня 2026

Украинские БПЛА вновь атаковали НПЗ в Капотне, над Москвой поднимаются столбы дыма