"Аэрофлот" отменил в Москве более 170 рейсов

В связи с масштабным украинским ударом по Москве и Московской области "Аэрофлот" и его дочерняя авиакомпания "Россия" отменили уже больше 170 рейсов в направлении Москвы и из столицы, следует из данных онлайн-табло "Аэрофлота".

Как отмечает агентство "Интерфакс", в статусе отмененных на текущий момент числятся более 80 рейсов из Москвы и более 90 – в ее направлении. В статусе задержанных – более 50 и 60 соответственно.

Всего, судя по онлайн-табло, "Аэрофлот" и "Россия" планировали выполнить в четверг более 350 рейсов из Москвы и 370 – в столицу. Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево были эвакуированы в укрытия пассажиры, в том числе – уже совершившие посадку в самолеты.