последняя новость: 12:38
Создание базы кредитных данных малого бизнеса утверждено к итоговому чтению

время публикации: 25 мая 2026 г., 12:02 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 12:02
Создание базы кредитных данных малого бизнеса утверждено к итоговому чтению
Yonatan Sindel/Flash90

Председатель экономической комиссии Кнессета Давид Битан ("Ликуд") в одиночестве "единогласно" утвердил ко второму и третьему чтениям законопроект, который Банк Израиля называл важнейшей экономической реформой из числа находившихся на повестке дня.

Во время голосования о создании базы кредитных данных для малого и среднего бизнеса в зале заседания кроме Битана находились только участвовавшие в итоговом обсуждении государственные чиновники. Другие депутаты из числа членов комиссии на обсуждение и голосование не явились.

По словам Битана, "отсутствие депутатов объясняется тем, что все поддерживают реформу", и ожидается, что она будет без задержек утверждена и в итоговом чтении на пленарном заседании Кнессета, причем с поддержкой как коалиции, так и оппозиции.

Напомним, что реформа, продвигавшаяся министерством финансов последние десять лет, была частью и Закона о государственном регулировании 2026 года, однако в итоге была исключена из него по требованию юрсоветника Кнессета Сагит Афик.

База кредитных данных малого и среднего бизнеса будет работать по той же схеме, что и база индивидуальных кредитных данных, начавшая работать семь лет назад.

Ее создание позволит кредитным бюро накапливать данные о кредитной истории предприятий, и передавать их по запросу предприятия банкам, у которых оно хочет получить кредит. Фактически это освобождает бизнес от зависимости от банка, в котором ведется его счет, и усиливает конкуренцию. Кроме того, это открывает доступ к кредитованию предприятиям, находящимся в затруднительном положении, позволяя финансовым институтам оценивать степень риска.

На текущий момент рынок кредитования малого и среднего бизнеса оборачивает около 300 млрд шекелей в год, причём 83% приходится на банк, в котором предприятие ведет расчетный счет. По консервативным оценкам минфина, создание базы данных позволит сэкономить бизнесу около 1,5 млрд шекелей в год за счет улучшения условий кредитования.

