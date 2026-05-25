МИД Израиля о штурме штаб-квартиры турецкой оппозиции: "Защитники демократии молчат"

Министерство иностранных дел Израиля выступило с комментарием в связи со штурмом турецкой полицией штаб-квартиры оппозиционной Народно-республиканской партии, в ходе которого использовались резиновые пули и слезоточивый газ.

"Свободный мир и самопровозглашенные защитники демократии и прав человека молчат, когда режим Эрдогана средь бела дня подавляет турецкую демократию. Партии оппозиции подвергаются налетам. Критикам затыкают рот. Вот вам и защита демократических ценностей", – говорится в заявлении МИД.

21 мая апелляционный суд Анкары признал не имеющими юридической силы решение прошедшего в 2023 года партийного съезда, избравшего Озгюра Озеля главой партии. Суд восстановил на посту председателя Кемаля Кылычдароглу, заявившего, что партия способна самостоятельно справиться с кризисом.

В ответ Озель заявил, что речь идет о судебном путче, призвав своих сторонников начать круглосуточную демонстрацию. Он подчеркнул, что речь идет о судьбе демократии и многопартийной системы. Активисты забаррикадировались в штаб-квартире, на штурм которой была направлена полиция.