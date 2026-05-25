Экономика

Правительство инвестирует 3 миллиарда шекелей в развитие 7 городов Галилеи

время публикации: 25 мая 2026 г., 11:09 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 11:09
Oren Cohen/FLASH90

По итогам многомесячного согласования министерство главы правительства и министерство финансов разослали ведомствам проект программы развития Галилеи.

Программа предусматривает инвестицию 3 миллиардов шекелей в семь городов: Акко, Кармиэль, Цфат, Ноф а-Галиль, Тверия, Назарет и Афула. Цель программы – создать в них механизмы роста, которые привлекут новых жителей из центра страны и удержат молодежь.

В числе предусмотренных программой инструментов - расширение предложения жилья, субсидирование аренды для резервистов, гранты на покупку квартир с обязательством проживания, выделение земель для работников оборонного сектора, инвестиции в общественные учреждения, развитие промышленных зон и стимулирование спроса. Параллельно предусмотрены инвестиции для частичного устранения огромных разрывов в сфере здравоохранения.

В отличие от многих других программ, новая программа содержит исключительно новые средства, выделяемые под целевые проекты, а не перераспределенные средства из существующих программ.

