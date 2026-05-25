В Красноярском крае разбился легкомоторный самолет
время публикации: 25 мая 2026 г., 12:38 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 12:43
В Богучанском районе Красноярского края России разбился легкомоторный самолет. Сообщается о двух пострадавших. На месте крушения возник пожар.
"Информация о падении легкомоторного самолёта в районе посёлка Осиновый Мыс подтвердилась. По предварительной информации, в момент происшествия в самолёте находились 2 человека", – сообщил глава района Алексей Медведев.
Власти передают, что на месте проводятся экстренные работы, обстоятельства падения воздушного судна выясняются. Жителей просят соблюдать спокойствие.
