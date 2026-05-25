x
25 мая 2026
|
последняя новость: 12:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 мая 2026
|
25 мая 2026
|
последняя новость: 12:38
25 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Более 20 пострадавших в результате распыления неизвестного вещества в центре Токио

Полиция
Япония
время публикации: 25 мая 2026 г., 12:23 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 12:25
Более 20 пострадавших в результате распыления неизвестного вещества в центре Токио
Wikipedia.org. Фото: PekePON (talk)

По меньшей мере 25 человек пострадали в торговом центре, расположенном в токийском районе Гинза, в результате распыления неизвестного вещества, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на полицию японской столицы.

Сигнал поступил на диспетчерский пункт около полудня по местному времени. Очевидцы жаловались на вонь, люди начали кашлять. 19 пострадавших были направлены в больницу на проверку, проводившие их эвакуацию медики использовали костюмы химической защиты.

Злоумышленнику удалось скрыться. Ведутся поиски.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 декабря 2025

В Японии мужчина в противогазе и с ножом напал на работников завода, множество пострадавших
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 января 2024

В Токио задержан американец, покусавший стюардессу