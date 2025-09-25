x
25 сентября 2025
|
последняя новость: 23:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 сентября 2025
|
25 сентября 2025
|
последняя новость: 23:03
25 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Мэр Лода запретил электровелосипеды в Судный день, угрожая штрафами и конфискацией

Транспорт
время публикации: 25 сентября 2025 г., 22:22 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 22:22
Мэр Лода запретил электровелосипеды в Судный день, угрожая штрафами и конфискацией
Miriam Alster/FLASH90

Мэр Лода Яир Ревиво опубликовал в четверг, 25 сентября, "специальный указ", запрещающий езду на скутерах, электрических велосипедах и багги по всему городу в Судный день, с начала праздника до его окончания, в течение 25 часов.

Ревиво аргументировал указ заботой о "сохранении святости дня", после того как, по его утверждению, в предыдущие годы получал множество жалоб по данному поводу.

Согласно указу, будет разрешена езда только на обычных велосипедах и только при условии, что на транспортном средстве не будут установлены динамики любого типа. Согласно указу, нарушителей ждет денежный штраф и конфискация транспортного средства.

Следует отметить, что законность этого указа является сомнительной, поскольку он не только не имеет оснований в законодательной базе, но даже не был вынесен на утверждение муниципальным советом.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook