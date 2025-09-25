Мэр Лода запретил электровелосипеды в Судный день, угрожая штрафами и конфискацией

Мэр Лода Яир Ревиво опубликовал в четверг, 25 сентября, "специальный указ", запрещающий езду на скутерах, электрических велосипедах и багги по всему городу в Судный день, с начала праздника до его окончания, в течение 25 часов.

Ревиво аргументировал указ заботой о "сохранении святости дня", после того как, по его утверждению, в предыдущие годы получал множество жалоб по данному поводу.

Согласно указу, будет разрешена езда только на обычных велосипедах и только при условии, что на транспортном средстве не будут установлены динамики любого типа. Согласно указу, нарушителей ждет денежный штраф и конфискация транспортного средства.

Следует отметить, что законность этого указа является сомнительной, поскольку он не только не имеет оснований в законодательной базе, но даже не был вынесен на утверждение муниципальным советом.