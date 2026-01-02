Российская пловчиха поздравила поклонников с Новым годом эротическим фото
время публикации: 02 января 2026 г., 10:59 | последнее обновление: 02 января 2026 г., 10:59
Российская пловчиха Анна Егорова поздравила поклонников с Новым годом красивой фотосессией.
Фотографии опубликованы в инстаграме.
Спортсменка снялась в красном купальнике под заснеженной елкой.
Анна Егорова пятикратный призер чемпионатов Европы.
Она специализируется на дистанциях 400 и 800 метров вольным стилем.
