02 января 2026
Спорт

Российская пловчиха поздравила поклонников с Новым годом эротическим фото

время публикации: 02 января 2026 г., 10:59
Российская пловчиха поздравила поклонников с Новым годом эротическим фото
AP Photo/Matthias Schrader

Российская пловчиха Анна Егорова поздравила поклонников с Новым годом красивой фотосессией.

Фотографии опубликованы в инстаграме.

Спортсменка снялась в красном купальнике под заснеженной елкой.

Анна Егорова пятикратный призер чемпионатов Европы.

Она специализируется на дистанциях 400 и 800 метров вольным стилем.

