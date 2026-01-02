x
02 января 2026
02 января 2026
02 января 2026
последняя новость: 08:48
02 января 2026
Спорт

Чемпионат Израиля по футболу. "Бейтар" обыграл тель-авивский "Апоэль"

время публикации: 02 января 2026 г., 08:06 | последнее обновление: 02 января 2026 г., 08:13
Чемпионат Израиля по футболу. "Бейтар" обыграл тель-авивский "Апоэль"
AP Photo/Jon Super

В матче шестнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу "Бейтар" обыграл тель-авивский "Апоэль" 1:0.

"Бейтар" сократил отставание от лидера до 2 очков. Столичная команда одержала четвертую победу подряд (во всех турнирах).

"Апоэль" остался на 5-м месте. "Красные", несмотря на успешные показатели в целом, в гостях играют плохо (шесть очяков из 25).

Матч проходил под сильным дождем.

Значительным преимуществом владели хозяева.

Победный гол на 13-й минуте забил Ярден Шуа.

В начале второго тайма получили травмы и были заменены игроки "Бейтара" Григорий Морозов и Тимоти Музи.

На седьмой минуте компенсированного времени был удален форвард "Апоэля" Анас Махамид.

