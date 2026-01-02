После шторма морские черепахи могут нуждаться в помощи. Опубликован номер горячей линии
время публикации: 02 января 2026 г., 09:15 | последнее обновление: 02 января 2026 г., 09:20
В связи со штормовой погодой Национальный центр спасения морских черепах Управления по охране природы и парков в Михморете призывает общественность проявлять бдительность в прибрежных районах и обращать внимание на раненых и ослабленных морских черепах.
Учтите: если вы нашли выброшенную на берег морскую черепаху, значит ей нужна помощь. Не возвращайте ее в море и не удаляйте с нее мусор или рыболовные крючки.
Из-за низких температур важно сначала тщательно проверить, жива ли морская черепаха. Для получения дальнейших инструкций и сообщения о случаях заболевания обращайтесь на горячую линию Управления по охране природы и парков по телефону *3639.