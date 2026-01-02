После шторма морские черепахи могут нуждаться в помощи. Опубликован номер горячей линии

В связи со штормовой погодой Национальный центр спасения морских черепах Управления по охране природы и парков в Михморете призывает общественность проявлять бдительность в прибрежных районах и обращать внимание на раненых и ослабленных морских черепах.

Учтите: если вы нашли выброшенную на берег морскую черепаху, значит ей нужна помощь. Не возвращайте ее в море и не удаляйте с нее мусор или рыболовные крючки.

Из-за низких температур важно сначала тщательно проверить, жива ли морская черепаха. Для получения дальнейших инструкций и сообщения о случаях заболевания обращайтесь на горячую линию Управления по охране природы и парков по телефону *3639.