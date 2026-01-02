Взрыв на горном курорте в Швейцарии, последние данные по жертвам

По состоянию на утро 2 января, власти кантона Вале и полиция не публиковали список имен погибших и пострадавших в результате взрыва и пожара в баре Le Constellation в Кран-Монтане.

Известно о примерно 40 погибших и 115 пострадавших. Среди них есть граждане Швейцарии, Франции, Италии.

Сообщалось о пропавших без вести трех евреях. В зону происшествия направлены добровольцы организации ЗАКА, занимающейся поиском и сбором тел жертв терактов и катастроф.

По сообщениям швейцарских и французских СМИ, идентификация жертв только началась; тела сильно обгорели, поэтому установление личностей и уведомление семей может занять несколько дней.

Пострадавшие доставлены в больницы в Сьоне, Лозанне, Женеве и Цюрихе, многие из них в тяжелом состоянии.

Расследование продолжается, власти подчеркивают, что признаков теракта нет.