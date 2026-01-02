x
02 января 2026
02 января 2026
Израиль

Перекрытие дорог в знак протеста против перекрытия дорог: в Бней-Браке ожидаются заторы

Харедим
Акции протеста
Бней-Брак
время публикации: 02 января 2026 г., 10:35 | последнее обновление: 02 января 2026 г., 10:43
Перекрытие дорог в знак протеста против перекрытия дорог: в Бней-Браке ожидаются заторы
Flash90

За несколько часов до наступления субботы в Бней-Браке состоится акция протеста, в рамках которой участники намерены организовать дорожный затор. Акция является ответом на перекрытия дорог, устраиваемые ультраортодоксальным населением города против призыва на срочную службу в ЦАХАЛе.

По словам организаторов, они приглашают общественность с 13:15 отправиться в известные пекарни хал в Бней-Браке и ехать с разрешенной по закону скоростью, "чтобы дать понять, что постоянный ущерб жителям окрестностей шоссе Геа не может продолжаться".

Организаторы заявляют, что акция будет проводиться по пятницам в недели, в которые "харедим" из "Иерусалимской фракции" устраивали перекрытие шоссе.

В рамках "пилотного проекта" было решено сосредоточиться на двух основных въездах: район моста Кока-Кола и перекресток Жаботинский - Аароновиц.

Мэрия Бней-Брака сообщила, что в районе въездов в город будет обеспечено усиленное присутствие полиции Израиля и муниципальных инспекторов.

