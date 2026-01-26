Израильский стартап мобилизовал $250 млн, получив статус "единорога"

Израильский стартап Upwind, специализирующийся на разработке систем "облачной" безопасности в режиме реального времени, объявил в понедельник, 26 января, о привлечении 250 млн долларов в рамках раунда B, исходя из оценки стоимости компании в 1,5 миллиарда долларов, что ввело его в клуб израильских "единорогов" – стартапов с оценкой стоимости более миллиарда долларов.

Текущий раунд возглавили венчурные фонды Bessemer и Picture Capital, среди других инвесторов – Cyberstarts, Greylock, Leaders Fund, Craft Ventures, TCV, Alta Park, Cerca Partners, Swish Partners и Penny Jar Capital Стивена Карри.

В общей сложности за время своего существования компания мобилизовала 430 млн долларов.

Рынок "облачной" безопасности проходит период ускоренного роста, поскольку организации все быстрее внедряют облачные архитектуры и приложения искусственного интеллекта. Традиционные подходы к безопасности, основанные на статическом анализе, не способны справиться с динамичными облачными средами и приложениями на базе ИИ, большинство рисков которых возникает в реальном времени.

За год, прошедший с прошлого раунда привлечения средств, Upwind продемонстрировала десятикратный рост доходов и трехкратный рост количества клиентов. Среди клиентов стартапа – Peloton, Siemens и Roku, а также крупнейший в мире цифровой банк NuBank.