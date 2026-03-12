Налоговое управление: ущерб от 13 дней ракетных обстрелов - 400 млн шекелей

Согласно данным Компенсационного фонда Налогового управления, за 13 дней войны с Ираном в него поступило около 10,5 тысяч исков, в пять раз меньше, чем в период 12-дневной операции "Народ как лев" в 2025 году.

Совокупный прямой ущерб имуществу на текущий момент составил около 400 миллионов шекелей, в 13 раз меньше, чем за 12 дней прошлогодней войны с Ираном.

Столь большая разница объясняется прежде всего существенно более низким количеством ракет, сумевших обойти израильские системы ПРО и, соответственно, меньшим количеством пострадавших зданий.