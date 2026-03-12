"Шахтер" победил в Польше. Результаты матчей Лиги конференций
время публикации: 12 марта 2026 г., 22:07 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 22:07
Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги конференций. Донецкий "Шахтер" в гостях победил "Лех" 3:1.
АЗ (Алкмаар, Нидерланды) - Спарта (Прага, Чехия) 2:1
Победный гол на 87-й минуте забил бывший нападающий "Тоттенхэма" Трой Пэрротт.
Лех (Познань, Польша) - Шахтер (Донецк, Украина) 1:3
Риека (Хорватия) - Страсбур (Франция) 1:2
Самсунспор (Турция) - Райо Вальекано (Мадрид, Испания) 1:3
Два гола забил Алемао.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 марта 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 марта 2026