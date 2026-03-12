Нетаниягу на первой пресс-конференции с начала войны: "Это уже не тот Иран и не тот Ближний Восток"

В четверг, 12 марта, спустя почти две недели после начала совместных израильско-американских ударов по Ирану премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел первую пресс-конференцию.

Премьер заявил, что целями операции "Рычание льва" является уничтожение ядерной инфраструктуры и ракетного потенциала Тегерана. По словам Нетаниягу, было нельзя медлить с началом операции – через несколько месяцев объекты иранской ядерной программы были бы перенесены под землю и стали бы недосягаемы для ударов. Нового верховного лидера Муджтабу Хаменеи он назвал "марионеткой Корпуса стражей исламской революции".

Нетаниягу также заявил, что Израиль также создает условия для того, чтобы иранский народ совершил переворот, свергнув режим аятолл, но при этом он подчеркнул, что принудить к этому невозможно.

Помимо этого, Нетаниягу адресовал предупреждение правительству Ливана: если оно не разоружит "Хизбаллу" в соответствии со взятыми обязательствами, Израиль сделает это сам.

Отвечая на вопрос о давлении Дональда Трампа на президента Израиля Ицхака Герцога с требованием его помиловать, Нетаниягу заявил, что не просил Трампа об этом и не может ему запретить делать то, что президент США считает необходимым делать.