x
12 марта 2026
|
последняя новость: 22:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 марта 2026
|
12 марта 2026
|
последняя новость: 22:37
12 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу на первой пресс-конференции с начала войны: "Это уже не тот Иран и не тот Ближний Восток"

Война с Ираном
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 12 марта 2026 г., 22:05 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 22:05
Нетаниягу на первой пресс-конференции с начала войны: "Это уже не тот Иран и не тот Ближний Восток"
GPO

В четверг, 12 марта, спустя почти две недели после начала совместных израильско-американских ударов по Ирану премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел первую пресс-конференцию.

Премьер заявил, что целями операции "Рычание льва" является уничтожение ядерной инфраструктуры и ракетного потенциала Тегерана. По словам Нетаниягу, было нельзя медлить с началом операции – через несколько месяцев объекты иранской ядерной программы были бы перенесены под землю и стали бы недосягаемы для ударов. Нового верховного лидера Муджтабу Хаменеи он назвал "марионеткой Корпуса стражей исламской революции".

Нетаниягу также заявил, что Израиль также создает условия для того, чтобы иранский народ совершил переворот, свергнув режим аятолл, но при этом он подчеркнул, что принудить к этому невозможно.

Помимо этого, Нетаниягу адресовал предупреждение правительству Ливана: если оно не разоружит "Хизбаллу" в соответствии со взятыми обязательствами, Израиль сделает это сам.

Отвечая на вопрос о давлении Дональда Трампа на президента Израиля Ицхака Герцога с требованием его помиловать, Нетаниягу заявил, что не просил Трампа об этом и не может ему запретить делать то, что президент США считает необходимым делать.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 марта 2026

13-й день войны "Рычание льва": КСИР и "Хизбалла" атакуют Израиль, удары по целям в Ливане и Иране