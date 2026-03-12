Семейному суду Беэр-Шевы пришлось разбирать право двух женщин зачать от одного покойного донора

Беэр-Шевский окружной суд по семейным вопросам был вынужден рассматривать дело о праве на зачатие ребенка из спермы мужчины, умершего от тяжелого заболевания, сторонами которого выступали сразу две женщины и государственная прокуратура, сообщает "Глобс".

Одна из женщин, состоявшая с покойным в близких дружеских, но не романтических отношениях, доказала в суде, что у них был совместный план завести ребенка в рамках совместного родительства.

Однако, когда она обратилась в больницу за биоматериалом, выяснилось, что покойный заполнил "карточку хранения спермы", в которой прямо указал в качестве лиц, имеющих право воспользоваться ею не только подруге, но еще одной женщине.

В этот момент государственная прокуратура обратилась в суд с требованием отменить вынесенное решение и рассмотреть вопрос о праве воспользоваться спермой покойного заново.

Вторая женщина также подала заявление на использование спермы для рождения ребенка от покойного, однако в ходе процесса сменила позицию, не что не только сама отказавшись от этого намерения, но и потребовав запретить использовать сперму подруге покойного.

В итоге суд вновь подтвердил право подруги использовать сперму покойного, а также постановил, что вмешательство государственной прокуратуры нанесло ущерб эффективному продвижению дела, и обязало ее выплатить первой истице судебные издержки в размере 15000 шекелей.