x
12 марта 2026
|
последняя новость: 22:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 марта 2026
|
12 марта 2026
|
последняя новость: 22:37
12 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Семейному суду Беэр-Шевы пришлось разбирать право двух женщин зачать от одного покойного донора

Судебные решения
Семья
время публикации: 12 марта 2026 г., 21:46 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 21:54
Семейному суду Беэр-Шевы пришлось разбирать право двух женщин зачать от одного покойного донора
Wikipedia.org. Фото: Ekem

Беэр-Шевский окружной суд по семейным вопросам был вынужден рассматривать дело о праве на зачатие ребенка из спермы мужчины, умершего от тяжелого заболевания, сторонами которого выступали сразу две женщины и государственная прокуратура, сообщает "Глобс".

Одна из женщин, состоявшая с покойным в близких дружеских, но не романтических отношениях, доказала в суде, что у них был совместный план завести ребенка в рамках совместного родительства.

Однако, когда она обратилась в больницу за биоматериалом, выяснилось, что покойный заполнил "карточку хранения спермы", в которой прямо указал в качестве лиц, имеющих право воспользоваться ею не только подруге, но еще одной женщине.

В этот момент государственная прокуратура обратилась в суд с требованием отменить вынесенное решение и рассмотреть вопрос о праве воспользоваться спермой покойного заново.

Вторая женщина также подала заявление на использование спермы для рождения ребенка от покойного, однако в ходе процесса сменила позицию, не что не только сама отказавшись от этого намерения, но и потребовав запретить использовать сперму подруге покойного.

В итоге суд вновь подтвердил право подруги использовать сперму покойного, а также постановил, что вмешательство государственной прокуратуры нанесло ущерб эффективному продвижению дела, и обязало ее выплатить первой истице судебные издержки в размере 15000 шекелей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 17 июля 2025

Восемь здоровых детей родились после ЭКО с использованием ДНК трех человек
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 02 декабря 2024

Минздрав опубликовал циркуляры, регулирующие систему репродуктивного здоровья