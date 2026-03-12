x
12 марта 2026
Израиль

ЦАХАЛ сообщил о новой волне атак в Тегеране

Война с Ираном
ЦАХАЛ
время публикации: 12 марта 2026 г., 21:03 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 21:03
ЦАХАЛ сообщил о новой волне атак в Тегеране
Yonatan Sindel/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о начале новой волны атак на объекты инфраструктуры "террористического режима" в Тегеране.

Ранее было разрешено к публикации, что в ходе серии ударов, проведенных ЦАХАЛом в течение последних дней в Тегеране, был нанесен удар по объекту "Талкан", использовавшемуся режимом для развития критически важных возможностей в сфере создания ядерного оружия.

Израиль
