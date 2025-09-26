x
26 сентября 2025
26 сентября 2025
26 сентября 2025
последняя новость: 08:32
26 сентября 2025
Экономика

Израильский стартап в сфере страхования Digital Owl продан за 200 млн долларов

Страхование
Экзит
время публикации: 26 сентября 2025 г., 07:37 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 07:37
Израильский стартап в сфере страхования Digital Owl продан за 200 млн долларов
AP Photo/Jens Meyer

Американская компания Datavant, специализирующаяся на медицинских данных, объявила о покупке израильской стартап-компании Digital Owl. Стоимость сделки не публикуется, однако оценивается в 200 миллионов долларов.

Технология Digital Owl предназначена для обработки медицинской документации и помощи страховым компаниям и юристам в принятии решений в сфере деликтного права.

С момента своего создания компания привлекла у инвесторов несколько десятков миллионов долларов. Среди ее инвесторов – основатель Mobileye профессор Амнон Шаашуа и страховая компания "Менора". Штат компании составляет около 50 человек.

