Disney+ повышает цены для израильских абонентов

Стриминговая платформа Disney+ анонсировала в Израиле мероприятие, в рамках которого первые три месяца подписки будут стоить 15 шекелей в месяц.

Одновременно стоимость месячной подписи без мероприятия повышена с 44,9 шекеля до 49,9 шекеля.

Стоимость годового абонемента на данный момент остается без изменений – 449 шекелей.

Следует отметить, что стоимость абонемента повышается не только в Израиле. Disney+ подорожает для пользователей в США и в ряде других стран.