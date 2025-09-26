Disney+ повышает цены для израильских абонентов
время публикации: 26 сентября 2025 г., 07:09 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 08:01
Стриминговая платформа Disney+ анонсировала в Израиле мероприятие, в рамках которого первые три месяца подписки будут стоить 15 шекелей в месяц.
Одновременно стоимость месячной подписи без мероприятия повышена с 44,9 шекеля до 49,9 шекеля.
Стоимость годового абонемента на данный момент остается без изменений – 449 шекелей.
Следует отметить, что стоимость абонемента повышается не только в Израиле. Disney+ подорожает для пользователей в США и в ряде других стран.
