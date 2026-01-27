Израильская делегация вылетит в США для согласования торгового соглашения

Экономический советник правительства профессор Ави Симхон заявил в интервью агентству Bloomberg, что Израиль и США согласовали рамки взаимного торгового соглашения.

По словам Симхона, израильская делегация отправится в Вашингтон на этой неделе для согласования последних деталей.

Он также призвал рейтинговые агентства повысить кредитный рейтинг Израиля, и отверг предупреждения об ущербе судебной системе, назвав их "отговорками".