Израильская делегация вылетит в США для согласования торгового соглашения
время публикации: 27 января 2026 г., 22:46 | последнее обновление: 27 января 2026 г., 22:49
Экономический советник правительства профессор Ави Симхон заявил в интервью агентству Bloomberg, что Израиль и США согласовали рамки взаимного торгового соглашения.
По словам Симхона, израильская делегация отправится в Вашингтон на этой неделе для согласования последних деталей.
Он также призвал рейтинговые агентства повысить кредитный рейтинг Израиля, и отверг предупреждения об ущербе судебной системе, назвав их "отговорками".