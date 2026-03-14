NYT: США нанесли удар по иранскому острову Харк, какие цели были атакованы

США нанесли удар по иранскому острову Харк – главному узлу нефтяного экспорта Исламской республики.

По данным The New York Times, удары пришлись по военным объектам на острове, включая площадки, где хранились ракеты и морские мины, при этом экономическая нефтяная инфраструктура не была целью атаки.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об ударе по Харку и об уничтожении всех военных целей на острове.

Как отмечает NYT, удар был нанесен после резкого роста мировых цен на нефть на фоне фактической блокады Ормузского пролива.