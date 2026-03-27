Экономика

Омбудсмен рекомендовал Рои Кахлону подать в БАГАЦ петицию против юрсоветника правительства

Юрсоветник правительства
время публикации: 27 марта 2026 г., 07:43 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 07:43
Yonatan Sindel/Flash90

Омбудсмен по жалобам на представителей государства в судебных инстанциях, судья в отставке Менахем Финкельштейн, выступил с резкой критикой в адрес юридического советника правительства Гали Бахарав-Миары в связи с затягиванием дисциплинарного расследования против Рои Кахлона.

В январе 2025 года Бахарав-Миара распорядилась возбудить дисциплинарное расследование против Кахлона в связи с предполагаемыми неточностями в его резюме.

На момент возбуждения дисциплинарного расследования Кахлон занимал должность и.о. директора управления госслужащих. С тех пор прошло уже 14 месяцев, однако решение по нему так и не принято.

По заключению омбудсмена, офис Баарав-Миары раз за разом отказывался отвечать на обращения Кахлона с просьбой ускорить рассмотрение его дела. Более того, она не представила конкретной позиции и в ответ на запрос самого омбудсмена.

В связи с этим омбудсмен признал жалобу Кахлона на Баарав-Миару обоснованной и рекомендовал ему обратиться в Высший суд справедливости (БАГАЦ).

